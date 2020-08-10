Она влюбилась в маньяка: вышел трейлер сериала Богомолова «Хороший человек»

10 августа в Сети появился трейлер долгожданного сериала режиссера Константина Богомолова, снятого на основе истории ангарского маньяка. Проект получил название «Хороший человек».

По сюжету в провинциальный городок приезжает девушка-следователь из Москвы, которую играет Юлия Снигирь. Она должна расследовать серию загадочных исчезновений женщин и отработать версию о маньяке. Местные жители встречают ее холодно, похоже, всем им есть, что скрывать. Более открытым (и даже слишком) оказывается ее коллега, давно работающий в этом городе, которого играет Никита Ефремов. Но трейлер уже намекает на то, что именно он и является серийным убийцей. Так ли это, зрители узнают только в финале картины.

В сериале снялись Андрей Бурковский, Александра Ребенок, а также жена режиссера — Ксения Собчак. Трейлер объявил, что премьера психологического триллера состоится 20 августа на видеоплатформе Start.

Добавим, что во время подготовки сериала продюсеры даже встречались и разговаривали с реальным маньяком из Ангарска, сидящим в тюрьме.