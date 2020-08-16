«Воду пью из-под крана»: как звезда «Интернов» Шаракоис бьется за место под солнцем в Лондоне

Кто не помнит субтильного ботаника Борю Левина - старожила сериала «Интерны», который под руководством одиозного доктора Быкова пытался лечить людей? Теперь он живет в Лондоне.

Дмитрий Шаракоис запомнился именно этой ролью, хотя играл и в «9 роте», и в чудовищном ремейке «Кавказской пленницы».

Два года назад актер вдруг взял да улетел в Лондон, завязал с карьерой и устроился официантом. Чем и на что он живет сейчас и собирается ли возвращаться?

Во всем виноват футбол

Началось все с футбола. Шаракоис без ума от английской Премьер-лиги и еще в 2014 году у себя в youtube-канале делился впечатлениями от матча любимого «Челси» с немецким «Шальке-04», на который прибыл специально из Москвы.

Всего Шаракоис накопил порядка десяти выездов на футбольные матчи в Британии. И в 2018 году объявил, что переехал в Лондон — так ему понравился этот город и английская культура.

— Моя родина — другое место, но мне тут всегда очень нравилось, — объяснял актер сразу после переезда. — В Москву я летал на спектакли и пробы, высылал самопробы отсюда. Но съемок у меня нет уже больше двух лет — никуда не утверждают. Не вижу в этом ничего страшного. Бывает. Сейчас я в Лондоне, и меня не волнует работа, которую я выполняю, меня волнует статус. Сейчас у меня Pre-Settled Status (статус поселенца. — Ред.), это значит, что потом я смогу получить гражданство. Порой бывает грустно и одиноко, но я решился. Почему? В России не было денег, не было работы, я даже пытался устроиться продавцом в Apple — не взяли и туда. Потом работал таксистом…

Оказывается, Шаракоис мечтал перебраться в королевство сразу после окончания ГИТИСа в 2006 году. Тогда курс обучения в театральном институте под руководством Энтони Хопкинса стоило порядка 3000 евро в год. Но собрать такую сумму вчерашний студент не смог.

В итоге, отыграв в «Интернах», ряде других сериалов и фильмов, Дмитрий выбирал между США и Британией, остановился на втором варианте.

Чем же он занимается в Лондоне? Недолго работал на стройке, предварительно сдав соответствующие экзамены для разрешения, а потом — официантом в ресторане ZIMA.

Чисто технически переехать Шаракоису было проще, чем любому россиянину. У него есть литовский паспорт (фамилия недвусмысленно намекает на прибалтийские корни, хотя родился Дмитрий в Москве), а значит, въезд в Британию был для актера свободным, безвизовым.

Более того, он сразу оформил страховку и National Insurance number (то, что у нас называется страховым пенсионным свидетельством). Взял с собой всего 300 фунтов (текущий курс — около 95 рублей за фунт), ночевал у друзей.

— Если привычки сильнее мечты, то вы никогда не переедете, — обращается к зрителям своего канала Дмитрий. — Мне пишут люди 30, 45, 50 лет и говорят, что много лет мечтают переехать, но боятся проблем. Что я смогу сказать? Я тоже начинал с нуля. И всю жизнь живу по принципу: если ты хочешь чего-то, попробуй, добейся этого. Потому что если не попробуешь, это еще страшнее.

«Часто думал о самоубийстве»

На youtube-канале, где Шаракоис рассказывает про условия жизни в Британии и раздает советы, имеются реквизиты трех счетов актера: английский, PayPal и сберкарта.

Все, кто посчитал «совет от Левина» ценным и достойным вознаграждения, могут отправить ему немного денег. Так он тоже зарабатывает на жизнь.

Очевидно, с жиру Дмитрий не бесится — и в магазине, к примеру, часто приобретает продукты по сниженной цене с маркой Reduced (срок годности истекает в день покупки).

— И фрукты, и мясо, и хлеб, и молочка с такой наклейкой живут еще дня три стабильно, — уверяет Шаракоис. — Используйте это для экономии. Сэндвичи с тунцом можно взять за 5 — 10 пенсов. Среди фастфуда «Макдональдс» и «Бургер Кинг» всегда были моими фаворитами. За два фунта по специальному купону можно взять пять бутербродов и картошку. Воду я пью из-под крана, она здесь питьевая — за два года на здоровье это никак не отразилось.

Однако все остальное в Лондоне, мягко говоря, недешевое — жилье от 550 фунтов стерлингов в месяц, если речь не о хостеле и не комнате в общежитии. А еще, по опыту Дмитрия, минимум 150 фунтов стерлингов уйдет на проезд. На одежду уже не хватит.

— Но если смотреть в будущее — все прекрасно, — считает актер. — Мне уже приходят на почту письма о том, какую я буду в старости получать пенсию!

Поработав официантом, Дмитрий вернулся на стройку, при этом осенью он намерен начать искать агента, поскольку зарегистрировался в местных базах как актер. Поработать по основной профессии он уже пытался, но, по его словам, вмешалась пандемия: «Снимался для рекламы пива под Евро-2020 (чемпионат Европы по футболу. — Ред.), но его отменили».

Однако и работа на стройке может быть творческой — Дмитрий взялся за кисть. Правда, расписывать пришлось не холсты, а стены домов и квартир. Проще говоря, красить. Впрочем, маляр — тоже работа, она приносит доход, а фунты, как известно, не пахнут.

Иногда, размышляя о преимуществах жизни в Великобритании, актер нет-нет да и ударяется в ностальгию: