Новый драматический мини-сериал «Третий день» с Джудом Лоу покажут 15 сентября

Американская телесеть HBO выпустит новый драматический мини-сериал с элементами ужасов под названием «Третий день». Главные роли в нем сыграли Джуд Лоу и Наоми Харрис. На днях в Сети появился русский трейлер 6-серийной картины.

Действие будет происходить на маленьком острове у побережья Великобритании. Сначала мужчина, а затем женщина приедут туда, чтобы столкнуться с призраками своего прошлого. Интересно, что сериал разделен на две части: «Лето» и «Зима». Они сосредоточатся каждая на своем персонаже, и вдобавок каждую снимал отдельных режиссер с собственным видением. Создателем шоу выступил Деннис Келли, автор популярного британского сериала «Утопия».

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HBO запустил сериал 14 сентября 2020 года. В России он станет доступен 15 числа — на сервисе «Амедиатека».