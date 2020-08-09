Netflix представил топ-10 своих самых популярных сериалов лета 2020 года

Знаменитый западный видеосервис Netflix представил своим пользователям новую функцию на сайте — топ-10 самых популярных шоу. Как пишет Forbes, обычно потоковые сервисы стараются держать в секрете свои цифры, поэтому данный топ стал первой реальной возможностью взглянуть на внутреннюю «кухню» крупного стримера. Сериалы попавшие в рейтинг, несомненно, будут продлены на новые сезоны, так как зритель их любит.

И вот какие проекты лидируют по просмотрам летом 2020 года:

10 — «Офис»; 9 — «Бесстыжие»; 8 — «Аватар: Легенда об Аанге»; 7 — «Монахиня-воин»; 6 — «Тайный орден»; 5 — «Ближе к Земле с Заком Эфроном»; 4 — «Последний танец»; 3 — «Проклятая»; 2 — «Пол — это лава»; 1 — «Неразгаданные тайны».

Кстати, российская версия Forbes отметила, что в последние три-четыре года в нашей стране произошел настоящий бум сериалов. Это касается, прежде всего, онлайн-проектов, которые выходили на потоковых сервисах. И вот издание представило свой рейтинг популярности новых отечественных шоу, переманивших зрителей в интернет. Топ составлен на основе количества зрителей сериала, запросах в поисковиках, списке наград и коммерческого успеха за рубежом.

Итак, среди российских онлайн-проектов лидируют:

10 — «Звоните ДиКаприо»; 9 — «Лучшие, чем люди»; 8 — «Мир! Дружба! Жвачка!»; 7 — «Бывшие»; 6 — «Шторм»; 5 — «Колл-центр»; 4 — «Чики»; 3 — «Содержанки»; 2 — «Эпидемия»; 1 — «Домашний арест».

О каждом из перечисленных сериалов Teleprogramma.pro писала и не раз.