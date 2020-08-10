Даже вегетарианцы запросили мяса: как снимали экстремальный сериал «Игра на выживание»

31 августа телеканал ТНТ покажет новый сериал «Игра на выживание». Это история об экстремальном реалити-шоу с участием Игоря Верника, Алексея Чадова и Александры Бортич.
О чем сериал
16 участников отправляются в сибирскую тайгу, чтобы пройти испытания и получить один миллион евро. Группа высаживается в Саянских горах, где могучие пролегают непроходимые леса и заброшенные дома, оставшиеся со времен СССР.
По правилам игры, идти к вожделенному призу придется без еды, вещей, электричества, связи и какой-либо цивилизации.
До ближайшего жилья сотни километров и помощи ждать не от куда. По традиции ТВ, проект превращается в смертельно опасную игру, где главным призом становится вовсе не лимон, а жизнь.
Нужно не просто выжить, но и не растерять остатки человечности…
Подъемы в 4:30 и вид на горы Абхазии
Портал Teleprogramma.pro поговорил с Владимиром Веревочкиным, Марией Кулик и Дмитрием Кривошеевым и узнал самые интересные подробности экстремальных съемок.
— Мы начали снимать в августе и закончили в декабре. Сорок семь дней мы снимали в горах, в абсолютно экстремальных условиях и непредвиденных ситуациях. Остальную часть (большую часть) — на море и на суше, — делится Владимир Веревочкин.
Дмитрий Кривошеев добавляет, что приходилось трудиться в спартанских условиях:
— По большей части, вставали мы рано. Потому что надо было дать яркую картинку, а свет уходил быстро. Бывали очень ранние подъемы — в 4, 5 утра. Потом грим, подготовка — и 12-часовая смена.
Жить приходилось в разных местах. Первую часть снимали на туристической базе, размещались в отдельных домиках, а в потом перебрались в Сухуми, где, к радости актеров и съемочной группы, их ждала гостиница.
— Провели полтора месяца в горах Абхазии, это было самое необычное место проживания. Потом мы спустились вниз и жили у моря. Сначала в Калитовой роще, а потом в Сухуми. Уже там нам было комфортно, тепло и солнечно, — делится впечатлениями Мария Кулик.
Снимите с меня это барахло!
— По сценарию, участники сами добывают огонь. С какими сложностями вы столкнулись при съемках этого эпизода?
— Не могу вспомнить конкретные испытания, в целом процесс для меня был непростым. Допустим, первый раз полетал на вертолете. И поначалу это довольно страшно, но потом быстро привыкаешь.
Горные пробежки по пересеченной местности — тоже сложно. Но ритм съемок позволял быстро втягиваться во все эти вещи. В определенный момент воспринимаешь это как данность и перестаешь удивляться. Делаешь и все, — признается Дмитрий Кривошеев.
Владимир Веревочкин пытается дополнить слова коллеги, объяснить, что такое жить в экстремальных условиях. Говорит, что все остались целы только чудом.
— Понимаете, существуя каждый день в этих условиях, ты вынужден быть включенным, осознанным. Но дикая природа сама по себе экстремальна.
Например, неподалеку от нас обитал медведь, который часто приходил ночью к пастбищу, чтобы добыть себе пищу, и не дай Бог тебе с ним повстречаться, любуясь прекрасным звездным небом.
Сходы лавин и камнепады и множество других природных явлений! Все это было неотступно с нами каждый день. Сложность трюковых сцен была максимально острой и требовало должной концентрации, но все же мы всегда оставались на грани.
Для Марии Кулик вжиться в окружающие условия большого труда не составило, а вот научиться есть местную еду — это оказалось испытанием не для слабонервных.
Актриса делится, что было страшно, особенно когда местные жители пугали страшными историями.