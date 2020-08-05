Игра на миллион: как «остаться в живых» рядом с Игорем Верником и Алексеем Чадовым

Уже 31 августа телеканал ТНТ представит зрителям еще один новый продукт. Сериал «Игра на выживание» по мотивам реалити-шоу не оставит равнодушным ни одного зрителя. Особенно когда в главных ролях именитые актеры. Игорь Верник, Алексей Чадов и Саша Бортич помогут пройти необычное испытание.

Изначально герои реалити-шоу и не предполагают, что их ждет. Ведь все 16 человек вписались в проект только из-за денег. На кону – миллион евро. Все идет по плану, но в один прекрасный день участники не находят съемочную группу. Вот здесь и начинается все самое интересное.

По словам режиссера сериала Карена Оганесяна, у них был очень большой кастинг. И он смог выбрать всего 16 счастливчиков из 300 претендентов. А знаменитые актеры – Верник, Чадов и Бортич – просто гармонично вписались в проект.

Все 12 серий нового сериала ТНТ будут доступны в эфире с 31 августа по будням в 22:00 и также их можно будет посмотреть на видеоплатформе PREMIER.

Ранее стало известно, что 31 августа телеканал начнет показ четвертого сезона нашумевшего сериала «Ольга». История матери-одиночки, которая успешно решает проблемы всех родственников, теперь приобретет новый поворот.