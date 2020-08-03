«Последний наемник»: Жан-Клод Ван Дамм возвращается в любимый жанр

Если кто-то переживал, что главный боец Голливуда 90-х отправился почивать на лаврах, то можно быть в спокойствии. Актер возвращается. Не так давно стало известно,что Ван Дамм примет участие в комедийном боевике «Последний наемник»для мультимедийного портала Netflix.

По сюжету актер предстанет в образе отца-спасителя, который будет помогать сыну избежать тюрьмы. Для звезды боевиков это новая роль, однако она соответствует амплуа Ван Дамма.

Кстати, Альбан Иванов, Асса Силла и Патрик Тимсит тоже предстанут в фильме. Поставит картину француз Давид Шарон.