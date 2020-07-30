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«Агенты в Голливуде — торговцы людьми»: звезда сериала «Зачарованные» сравнила работников сферы кино с сутенерами

Роуз Макгоуэн выложила смелый пост в личном аккаунте в Instagram.

«Агенты в Голливуде — торговцы людьми»: звезда сериала «Зачарованные» сравнила работников сферы кино с сутенерами
Роуз Макгоуэн. Фото: globallookpress

Звезда сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн сравнила агентов голливудских звезд с профессиональными сутенерами. Подробный пост на эту тему актриса опубликовала в своем личном аккаунте в Instagram.

Макгоуэн заявила, что ей никогда не нравилось работать в сфере кинобизнеса, но это помогло ей достичь своих жизненных целей. Многих из тех, с кем ей приходилось контактировать во время съемок, Роуз охарактеризовала как социопатическими хищниками, а невинные актрисы били жертвами-газелями. По словам актрисы, как-то раз агент Лесли Зиберт попросил ее поменьше говорить во время официальных встреч, так как присутствовавшие там мужчины якобы были не готовы встретить ее богатый словарный запас.

«Агенты в Голливуде — торговцы людьми. Они зарабатывают деньги выясняя, сколько экранного времени моя правая грудь может быть в кадре. Это настоящее санкционированное сутенерство», — сообщила своим подписчикам Макгоуэн.

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