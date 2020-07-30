Время для драконов: зрители выбрали самый лучший сериал 21 века

Наконец-то все споры решены и был официально выбран лучший сериал этого, относительно недавно начавшегося века. Вот только голосовать в опросе могли лишь жители Британии, так что остальному миру придется довериться вкусу наших соседей. Главным телешоу столетия был признан проект «Игра престолов», вполне заслуженно, хотя бы за первые сезоны, раз уж концовка так сильно подкачала.

Серебряным призером оказались «Очень странные дела» студии Netflix, которые строго рекомендуются к просмотру всем фанатам Стивена Кинга. На третьей же строчке сериал «Доктор Кто», который особенно любят в Англии и последние сезоны которого признаны провальными.

Также в десятке лучших оказались «Чернобыль», «Убивая Еву», «Шерлок» и «Во все тяжкие».

Напомним, последнюю серию «Игры престолов» посмотрели почти 20 миллионов раз и это отличный результат, а также абсолютный рекорд для компании HBO, сообщает издание Daily Mail.