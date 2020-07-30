СССР нападает на Америку: Netflix показала начало второго сезона «Академии «Амбрелла»

Компания Netflix все сильнее подогревает интерес зрителей к выходу второго сезона супергеройского сериала «Академия «Амбрелла». И надо признать, пока получается отлично, в Сети появился небольшой отрывок из самого начала продолжения проекта.

В видео показаны главные герои сериала, которые по несчастливому стечению обстоятельств застряли в 1963 году, правда, в параллельной реальности. Проблема в том, что в этом мире СССР решил напасть на Америку, в результате чего персонажи хоть как-то пытаются противостоять захватчикам, но в итоге все погибают от взрыва ядерных боеголовок.

По мнению критиков, которые уже посмотрели новый сезон, проект стал заметно лучше и качественнее, повествование стало заметно проще, герои более выразительные, а сюжет немного облегчили.

Премьера второго сезона «Академии «Амбрелла» состоится уже 31 июля, зрителей ждут 10 серий.