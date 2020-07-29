Мария Порошина в лавандовом платье с акцентом на талии появилась на съемках сериала «Родители»

Мария Порошина в 2019 году стала мамой в пятый раз. Артистка не побоялась рожать в зрелом возрасте. Теперь у нее подрастают не только дочери Полина Куценко, Серафима, Аглафена и Глафира Древновы, но и сын Андрей. Кто стал отцом ее младшего ребенка остается тайной. Актриса лишь признавалась, что он русский и далек от артистического круга. Тем временем она успела вернуться в форму, блеснуть на шоу «Танцы со звездами» и вернуться к съемкам в кино после карантина.

Накануне Мария поделилась снимком со съемок 4 сезона сериала «Родители». В кадре она предстала со своим партнером Александром Самойленко. 46-летняя актриса была облачена в нежное лавандовое платье миди с акцентом на талии. Наряд оттенил ее загорелую кожу. Женщине также сделали яркий макияж с акцентом на губы и аккуратно уложили белокурые локоны.

«Начали», — радостно сообщила актриса.

Многие поклонники поразились тому, как преобразилась многодетная мама. Некоторые посчитали, что она похорошела. «Маша на этом фото, вообще на себя не похожа», «Превосходно выглядите! Великолепная пара!», «Прекрасно выглядите, Мария», «Ой, какая вы красивая», «Снова поменяли цвет? Отлично!», «Смотрим всей семьей. Очень хороший сериал», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, за время съемок предыдущих сезонов подросли и повзрослели юные актеры, которые играют детей героев Порошиной и Самойленко. В новом сезоне в актерском составе произойдут и другие изменения. Вместо Алексея Юрченко роль младшего сына в «Родителях» исполнит Артем Башенин.