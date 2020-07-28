Сериал «Друзья» оказался самым популярным проектом видеосервиса HBO Max

Шоу конца 90-х до сих пор приковывает к себе внимание зрителей.

Сериал «Друзья» оказался самым популярным проектом на сервисе HBO Max. Хотя точных цифр по просмотрам никто не называет, с конца мая этого года именно на приключения неразлучной шестерки смотрели больше всего зрителей.

На второй строчке хит-парада оказался еще одно комедийное шоу под названием «Личная жизнь». Проект совсем немного, но все же уступил «Друзьям». Ну и бронзовым призером оказалась «Теория большого взрыва», которая хоть и стала хуже в плане сюжета, ближе к финалу, но до последней серии притягивала внимание зрителей, сообщает издание Deadline.

Также в список из 25 самых популярных проектов попали супергеройский «Роковой патруль» и мультсериал Looney Tunes, вместе с детской передачей «Не совсем позднее шоу с Элмо».

Напомним, видеосервис HBO Max в данный момент является одной из крупнейших платформ, за все свое время работы на Max подписались 4,1 миллиона подписчиков.