«Игра на выживание»: ТНТ запускает новый сериал

Для всех поклонников тяжелых испытаний, драматизма и неожиданных поворотов сюжета ТНТ покажет новый сериал с характерным названием «Игра на выживание». Среди актеров такие звезды отечественного кино как Алексей Чадов, Игорь Верник и Александра Бортич, которые выступили в камео.

В центре событий — люди со всех концов страны, разных возрастов и профессий. Журналисты, коммерсанты, бухгалтеры, сантехники и фотографы, всего 16 человек, поборются за суперприз в 1 миллион евро в реалити-шоу «Выживший» (сразу вспоминается оскароносный фильм с Леонардо Ди Каприо, верно?). Но этот сериал будет демонстрировать совсем другие цели и мотивации героев.

На старте проекта участников отвозят сибирскую тайгу, в горы Западного Саяна. Там претенденты будут лишены всех благ цивилизации. Захватывающие дух пейзажи резко контрастируют с постройками советской эпохи, заброшенными зданиями и «Каньоном мертвецов».

Затем всех делят на две команды. Первая восьмерка поселяется на заброшенной ГЭС, вторая на старой мельнице. Пока героев хорошее настроение, они дружелюбны, с удовольствием знакомятся друг с другом. Никто не ощущает возможной опасности.

На и какие страхи могут завладеть умами, если вокруг множество камер, суетятся операторы и осветители: хороша видна предварительная подготовка и слаженная работа телевизионной команды. Ведущий (Игорь Верник) всегда в хорошем настроении, улыбается участникам и вселяет большие надежды на успех. Беспокоится явно не стоит. Каждый претендент может выйти из игры в любой момент. Но кто же откажется от крупной суммы денег, уже пролетев всю страну в словно забытое человечеством место?!

Даже первое испытание — добыть огонь, чтобы не мерзнуть в условиях холодных ночей кажется прибывшим детской игрой. Пока на проекте не начинают происходить весьма странные вещи…

Внезапно все вокруг меняется: представление о шоу (и шоу ли это вообще?), cистема испытаний, люди вокруг. Кто все таки управляет этим безумием и, главное, как одержать победу в этой «Игре на выживание»?Участникам придется объединить усилия, забыть о вознаграждении и полностью переосмыслить свои взгляды на этот мир.

12 серий нового детища канала выйдет на видеоплатформе Premier ТНТ уже в ближайшее время.