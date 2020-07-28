Компания HBO снимет сериал о вакцине от коронавируса

Студия HBO не планирует терять из виду острую тему и вскоре начнет работу над мини-сериалом, главным героем в котором станет коронавирус. Отвечать за проект назначили Адама Маккея, который ранее работал над «Властью» и «Игрой на понижение». Основой для сюжета станет книга The First Shot («Первый выстрел» в российской локализации), писателя Брендана Боррела.

В проекте покажут, как мировые державы устраивают настоящую гонку с надеждой первыми создать вакцину от CoViD-19. В оригинальной книге также описываются исследования, без которых создание вакцины было бы невозможным.

Помогать Маккею в работе над сериалом будут Тодд Шульман, создатель «Диктатора» и сам автор оригинального произведения, Брендан Боррел, сообщает издание Variety. Точной даты выхода нового проекта на экраны пока нет.