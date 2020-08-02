Любовные страсти кипят среди взяток и откатов: что происходило на съемках сериала «Чиновница»

Люди в черном со скорбными лицами выходили из кладбищенских ворот. Поступь тяжела. Головы склонены. Ноги заплетаются от перенесенного стресса… Шаг, еще шаг…

Но за незаметной чертой — слезы испаряются, плечи расправляются, и скорбящие расплываются в улыбках, поднимают лица к солнышку и вальяжно облокачиваются на катафалки.

Кино — большое искусство.

Тишина на кладбище!

В Питере идут съемки интересного проекта с монументальным названием «Чиновница». Печальное место съемок выбрано для одного из самых драматических моментов картины.

— Тишина на кладбище! — кричит помощник режиссера, и Виктория Толстоганова отбрасывает улыбку и берет в руки букет…

Ее героиня — та самая чиновница. И тут без сюрпризов. Ворует, взятки берет, откатами балуется и вообще символизирует собой все народные представления о тех, кто сидит в кабинетах министерств и ведомств.

Героиня Толстогановой трудится на ниве здравоохранения в городе Порт-Новопетровске. И вовсю пользуется своим положением до того самого момента, пока жизнь не заставляет ее все переосмыслить.

И она начинает менять свою жизнь к лучшему, отбиваясь и от мук совести, и от любовных переживаний.

Зритель сможет полюбить чиновника?

Конечно, есть сомнения, что наш зритель сможет полюбить чиновника любого пола. Но вдруг так произойдет в новом проекте?

— С детства помню такую пословицу, — говорит продюсер сериала и генеральный директор «Киностудии КИТ» Джаник Файзиев. — Если ты не украл у государства, значит, ты украл у семьи. Мы хотим дать понять, что все на самом деле наоборот. Если ты украл у государства, то ты украл и у себя, и у всех окружающих. Конечно, у нас в стране такое отношение к чиновникам, что полюбить такого персонажа, оправдать его, зрители едва ли смогут. Но у нас и не стоит такой цели. Мы хотим показать историю.

Фильм, как и все проекты 2020 года, снимается с приключениями. Съемки должны были начаться в начале апреля, но из-за карантинных мер старт был отложен на три месяца.

Не сразу в койку

Постепенно возвращаясь к привычному съемочному процессу, исполнительница главной роли Виктория Толстоганова даже попросила переснять любовную сцену, с работы над которой начинался проект:

— Да, все-таки такая сильная эмоциональная сцена будет точнее и ярче, если снять ее сейчас, когда съемки идут уже в полную силу. Надеюсь, нам позволят это сделать. Мы с Максимом (Виторганом. — Ред.), конечно, знакомы были до этого фильма, но не настолько, чтобы сразу в койку, — со смехом рассказывает Виктория.

Они все блондинки — «мечта офицера»….

Образ чиновников не то чтобы табу в нашем кино. Но чаще всего он получается или комедийным («Домашний арест»,) или плоским, однобоким, проходным. Пожалуй, со времен «Забытой мелодии для флейты» от Эльдара Рязанова наши киношники глубоко темой не занимались.

— Наша чиновница, конечно, собирательный образ, — приоткрывает секреты профессии режиссер фильма Оксана Карас. — Готовясь к съемкам, я вывесила на стене два десятка фото известных российских чиновниц — для вдохновения. Оказалось, у всех них много общего.

Во-первых, они все блондинки. Крашеные или натуральные — не имеет значения, но обязательно с кукольными локонами. Так они себя ощущают.

Во-вторых, они все тщательно подчеркивают свою женственность — чрезмерными украшениями, аксессуарами, одеждой, высокими каблуками. Несут эту женственность впереди себя. Такой тип — «мечта офицера».

За внешним обликом скрывается призыв к любви и ожидание восхищения. Это отличает наших чиновниц, скажем, от европейских, которые, наоборот, стремятся к некому унисексу, стараются никак не выделяться и полностью стирать гендер.

Остап Бендер в юбке

Компанию чиновнице в исполнении Виктории Толстогановой составит и героиня Полины Кутеповой. И тоже ведь персонаж не самый привлекательный.

— Моя героиня отчасти Остап Бендер в юбке, — анализирует Полина. — Это человек с внутренним азартом, с предпринимательской жилкой. На мой взгляд, очень современная. Это не очень моральный и нравственный персонаж. Мне вообще сценарий понравился своей неоднозначностью. Вроде и поступки все отвратительные, а понять можно…

Пожалуй, это лучшая характеристика наших чиновников. Что получится в итоге — очень интересно. Фильм покажут по Первому каналу, но до этого посмотреть его будет возможность у подписчиков нового видеосервиса.

Пока же, несмотря на столь грустное место для съемок и серьезность рассуждений о нашем госаппарате, сериал не кажется ни мрачным, ни тяжелым. Во всяком случае, от съемочной группы исходит очень позитивная энергия. Хороший знак.