Создателей сериала «Чики» обвиняют в пропаганде феминизма и ЛГБТ

Проект о бывших жрицах любви понравился не всем.

У российского сериала «Чики» появились проблемы. Проект «Общественный уполномоченный по защите семьи» (ОУЗС) призывает привлечь его создателей к ответственности по весьма странной причине. Представители ОУЗС считают, что сериал продвигает идеи феминизма и ЛГБТ, а все мужские роли в проекте носят исключительно негативную направленность, они бандиты, коррумпированные сотрудники полиции и сутенеры.

Напомним, сюжет происходит в вымышленном городе, а главными героинями выступают работницы местного притона, которые решают завязать с карьерой жриц любви и открыть собственный фитнес-клуб.

Представители пресс-службы компании more.tv, которая занимается производством «Чик», прокомментировали сложившуюся ситуацию. Как выяснилось, никаких официальных претензий к ним не поступало, а проект создан полностью в рамках российского законодательства и более того, не может ничего пропагандировать, так как имеет строгие возрастные ограничения.