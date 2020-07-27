ТВ-3 покажет новый мистический сериал от создателя «Полицейского с Рублевки»

Телезрители смогут увидеть 16 серий паранормального детектива уже в августе.

Мистический сериал «Агентство О.К.О.» рассказывает историю детективного агентства, которое занимается поиском пропавших людей. В нем работают четыре сотрудника – экстрасенс, бывший следователь, психолог и координатор поисково-спасательных отрядов. В главных ролях – Рита Гришина, Игорь Стам, Даниэла Стоянович и Артем Ёшкин. Сыграет в фильме и звезда «Глухаря» Виктория Тарасова.

«Каждая серия «Агентства О.К.О.» – это новое необычное и загадочное дело. Каждая история развивается по-своему, но ее участников неизменно ждут лихие драматические повороты и крутой экшен», — рассказали на ТВ-3.

Автор сериала – режиссер и сценарист Илья Куликов. Он является создателем таких фильмов как «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль. Зона отчуждения», «Глухарь».