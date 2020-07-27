Актер из сериала «Сорвиголова» заявил о повсеместном расизме в Голливуде

Питера Шинкоду даже не пригласили на премьерный показ проекта, в котором он исполнил одну из главных ролей.

Ситуация с расизмом в США становится все более нестабильной. Актеры и знаменитости продолжаются делиться своими переживаниями по этому непростому вопросу. Так, актер Питер Шинкода из проекта «Сорвиголова» жестко раскритиковал бывшего главу компании Marvel TV Джефа Лоэба во время подкаста Livestream Hangout. Все дело в том, что в шоу была недостаточная проработка персонажей азиатов.

Сам Шинкода исполнял роль главы организации «Рука» по имени Нобу. По заявлению актера, сценаристам проекта «Сорвиголова» прямым текстом запретили подробно описывать историю его персонажа, а также его отношения с мадам Гао. Актер отметил, что сценаристы и руководители сериалов намеренно игнорируют азиатов. Для примера Шинкода вспомнил трилогию «Блэйд», в которой главный герой «убивал по 200 азиатов в каждом фильме».

Также актер поделился еще одним вопиющим случаем расового неравенства. Его и актрису игравшую Мадам Гао просто не позвали на премьерный показ второго сезона «Сорвиголовы».