Козловский на коне: в Сети появился отрывок из финального эпизода «Викингов»

В этом году традиционная конференция Comic-Con проходит в формате онлайн, что не мешает ей радовать поклонников комиксов и сериалов трейлерами популярных проектов. Одна из панелей выставки была посвящена долгоиграющему проекту «Викинги», одну из главных ролей в котором исполнил Данила Козловский. Не путать с российским фильмом «Викинг», это абсолютно разные работы, хотя совпадение забавное.

Для поклонников сериала продемонстрировали небольшой отрывок из будущих эпизодов. Герой Данилы Козловского целует крест и явно готовится к битве. Напомним, до конца сезона осталось всего 10 серий, причем продолжения не будет. Как ранее уже заявлял его создатель Майкл Херст, в проекте запланировано всего 89 серий, а концовка уже точно известна.

Однако франшиза «Викинги» на этом не закончится, просто начнется новое шоу под названием «Vikings: Valhalla», сюжет которого будет происходить через сотню лет после событий оригинального сериала.