Чудеса современных технологий: главным героем сериала «Друзья» стал Александр Друзь

С помощью нейросетей знакомых с детства героев замели на магистра игры «Что? Где? Когда?».

Современные технологии все прочнее входят в наш мир, и то, что раньше казалось немыслимым, сейчас может сделать любой желающий при помощи компьютера и некоторых знаний о нейроных сетях. Главным шедевром этой недели стала заставка к культовому сериалу «Друзья». Пользователь Youtube под ником Andrew Chaushesku выложил знакомый с детства ролик, однако в качестве главного героя на этот раз выступили не Дженнифер Энистон и Мэттью Перри, а исключительно магистр игры «Что? Где? Когда?», Александр Друзь.

Все верно, знаток исполнил сразу все роли, причем весьма достойно заменил собой звезд Голливуда, в том числе и женских персонажей. Полюбуйтесь сами на эту красоту.

Ранее с помощью нейросетей создали видеоролик с эпизодами из фильма «Один Дома», в котором главного героя заменили на Сильвестра Сталлоне.