Студия Netflix решила продлить проект «Принц-дракон» сразу на четыре сезона

Компания Netflix решила продолжить съемки своего мультипликационного проекта The Dragon Prince («Принц-дракон» в российской локализации). Редко когда такое бывает, но сериал продолжили сразу на четыре сезона. Авторами анимационного творения выступили Аарон Эхаз, который ранее подарил миру мультсериал «Аватар: Легенда об Аанге», а также Джастин Ричмонд, выступавший в команде разработчиков видеоигры «Uncharted-3».

Стоит напомнить, что первый сезон проекта «Принц-дракон» можно по достоинству назвать провальным, с этим мнением согласятся многие поклонники анимации. Изображение весь неествественно дергалось, вызывая приступы тошноты, частота кадров была непостоянной, а персонажи выглядели весьма плоско. К счастью, создатели мультсериала быстро усвоили ошибки и смогли повысить качество продукта.

Третий сезон мультсериала The Dragon Prince вышел в релиз в 2019 году, дата релиза четвертого сезона пока неизвестна.