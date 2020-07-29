Наглая чайка орала на целующихся: как снимали сериал «Механика любви»

На телеканале Dомашний завершились съемки четырехсерийной мелодрамы «Механика любви». Картина рассказывает о перипетиях судьбы женщины-автомастера.

Ради роли в этом фильме актриса, исполнительница главной роли Анны Наталья Терехова, практически залезла под капот грузовика.

Наталья Терехова: «Я ковырялась гаечным ключом под капотом в легком платьице»

«Мне приходилось в легком воздушной платьице забираться в кабину грузовика, изучать профессиональные термины вроде «подкрутить нипель», гаечным ключом ковыряться под капотом, — весело перечисляет Наталья. – Но знаете, я так увлеклась этим делом, что даже решила открыть свой женский автосервис. Никаких розовеньких занавесочек, ничего подобного! Меня даже муж поддержал. Сказал, пока сериал не сняли – надо открывать!»

В остальном же сюжет «Механики любви» вполне традиционен. Валерий и Анна были женаты десять лет, но, как поется в известной песне Анны Герман: «Красивая и смелая дорогу перешла».

После чего Валера стал жить одновременно с двумя женщинами, не зная, кого же из них выбрать.

Наталья Старынкевич: «Во всем виноват мужчина»

Роковую разлучницу играет Натали Старынкевич. По ее словам, понять ее персонажа может каждый. И в нечестных действиях героини больше виноват Валерий, который не в силах разобраться со своими женщинами.

«Моя героиня – девушка в поисках счастья, — рассказывает Натали. – Ее возлюбленный никак не может определиться с выбором между женой и любовницей. Вот она и решила побороться за свою судьбу. Так что, как обычно, во всем виноват мужчина!»

Кстати, за пределами съемочной площадки между двумя Натальями сложились очень теплые отношения. Они то и дело вместе весело хохочут, сидя на уютных диванчиках.

Константин Соловьев: «Любовница дает ощущение остроты жизни»

Валерия играет актер Константин Соловьев. Его герой сам загнал себя в угол, но, как настоящий мужчина, все же признал ошибку, раскаялся и извинился.

«Мой герой – не какой-то ужасный злодей или негодяй, — объяснил Соловьев. — Знаете, это довольно часто встречающаяся и жизненная ситуация. Бывает, мужчине надоела семейная жизнь, он перестает ценить жену и все, что у него есть. И тут появляется красавица, которая дает ему эфемерное ощущение остроты жизни. Тогда мужчина решает, что эта другая женщина и это ощущение важнее, чем семья. Конечно, глупо с его стороны, но так поступают многие. Потом жалеют».

Город как кинодекорация

Съемки четырехсерийного фильма проходят в Ярославле. Киношники отправились туда ради живописных пейзажей Волги, романтики и прочих прелестей «Золотого кольца» России.

Ярославль действительно выглядит естественной съемочной площадкой и поражает разнообразием декораций: хочешь — снимай Древнюю Русь на фоне старинных храмов и церквей, хочешь — отойди чуть в сторону и наслаждайся удобствами ухоженной современной набережной.

Константин Соловьев в кольце желающих сделать селфи

Константину на съемках приходится тяжелей всего. Когда снимают эпизоды на городских улочках или на набережной, то артиста узнают прохожие и стремятся сделать с ним фото.

Соловьев не отказывает никому, со всеми держится вежливо, хотя у него совсем мало времени между дублями, чтобы повторить текст.

Правда, потом приходится все время обрабатывать руки антисептиком. За безопасностью на съемках действительно следят очень строго.

Как снимать поцелуи в условиях карантина

Когда съемки переносятся в закрытый объект – центр медицины, то прежде чем войти внутрь, вся группа надевает бахилы, маски и перчатки.

«Мы соблюдаем все предписания, — рассказывает Константин Соловьев. – Но, конечно, с учетом специфики нашего фильма – любовной темы, совсем уж соблюдать дистанцию между актерами сложно. Как снимать романтические сцены на расстоянии? Воздушные поцелуи, что ли друг другу посылать? Но мы все сдавали тесты, все здоровы, каждое утро нам измеряют температуру, так что можем свободно целоваться, не нарушая предписаний».

Кстати, Наталья Старынкевич признается, что даже рада тому, что карантин предписывает соблюдать дистанцию. Оказывается, актриса не любит фамильярных обнимашек.

Как наглая чайка чуть не испортила съемочный процесс

Чуть поодаль стоит палатка, где у монитора сидит режиссер Филипп Коршунов. Ему приходится тяжело: мало того, что в кадр постоянно норовят забежать прохожие, так еще в моменты, когда требуется тишина для записи, постоянно то закричит ребенок, то кто-то из гуляющих поднимет шум.

Один раз все испортила чайка, которой приспичило пронестись именно над Натальей и Сергеем, и с громким воплем о чем-то сообщить мирозданию.

Однако, несмотря на всю сложность съемочного процесса, красота вокруг убеждает – все мучения того стоят. А значит, зритель увидит новое кино!