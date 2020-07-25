Ктулху и расисты: в Сети появился новый трейлер сериала «Страна Лавкрафта»

В рамках ежегодного мероприятия Comic-Con, которое по вполне понятным причинам проходит в режиме онлайн, зрителям и фанатам хорроров был показан новый официальный трейлер проекта Lovecraft Country («Страна Лавкрафта» в российской локализации). Над проектом работают Джордан Пил, Джей Джей Абрамс и Миша Грин.

Сюжет разворчивается в не самые простые времена для чернокожих в США — в 50-е годы прошлого века. Троица главных героев вынуждена отправиться в путешествие по стране и познать ужасы не только расизма, но и чудовищ из иных миров.

Свое название сериал частично получил от имени известного писателя Говарда Филлипса Лавкрафта, который предпочитал творить в жанре ужасов.

Премьера проекта состоится в начале августа эксклюзивно на HBO.