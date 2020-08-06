Видеокадры с Ефремовым из зала суда: актер переписывается с кем-то по телефону
Видео
«Мода 60-х возвращается!»: стилист назвал пляжные тренды лета-2020
Видео

«Бьет – значит любит»: Аверин о закулисных тайнах сериала про подводников «Горюнов. Корабль отстоя»

Teleprogramma.pro заглянула за кулисы многосерийного фильма

«Бьет – значит любит»: Аверин о закулисных тайнах сериала про подводников «Горюнов. Корабль отстоя»
Кадр из сериала «Горюнов»/ Фото: Ирина Лаптева

В Москве проходят съемки второго сезона сериала «Горюнов. Корабль отстоя» режиссера Мирослава Малича с Максимом Авериным в главной роли, рассказывающего о буднях подводников. Специально для создания этой картины на территории бывшего завода была выстроена атомная подводная лодка «Вепрь».

Корреспонденту Teleprogramma.pro удалось побывать на съемках сериала и увидеть своими глазами, как снимается крупномасштабное кино.

Сериал основывается на рассказах подводника  

Сергей Жигунов/Фото
Сергей Жигунов/Фото: Ирина Лаптева

По словам продюсера проекта Сергея Жигунова, съемки второго сезона было решено возобновить после того, как первый показал высокие рейтинги. Оба фильма основываются на рассказах писателя-подводника — капитана второго ранга Александра Покровского.

Как рассказал Сергей Жигунов, и при написании сценария, и во время съемочного процесса киношники работали с подводниками-консультантами.

Великое противостояние: Петровский против Горюнова

Напомним, первый сезон сериала рассказывал о молодом лейтенанте Александре Петровском (актер Митя Лабуш), всю жизнь грезящем о море и мечтающем стать подводником. Он поступает в распоряжение одной из баз ВМФ России и занимает должность начальника медицинской службы атомной подводной лодки «Рысь», которой командует капитан первого ранга Павел Горюнов.

О жестком и упрямом характере Горюнова слагают легенды. И вполне понятно, что Петровскому придется нелегко… Хотя про таких, как Горюнов часто говорят: «С ним я бы пошел в разведку».

Максим Аверин: «Долг и честь для моего героя превыше всего»

Максим Аверин/Фото:
Максим Аверин/Фото: Ирина Лаптева

— Бьет – значит любит, — комментирует в беседе с Teleprogramma.pro отношение к персонажу Петровского Максим Аверин. – За пределами съемочной площадке мы очень хорошо ладили с Митей Лабушем. Он просто чудесный человек. Хотя во втором сезоне этот герой не появится…

— Ваш герой кажется довольно жестким, но справедливым человеком. А вам жесткость присуща?

—  Это история не про жесткость. А про то, что есть люди, для которых профессия, честь и долг — превыше всего. А справедливость – это следствие чести и достоинства.

— Иными словами, ваш герой – настоящий офицер…

— Об этом уже судить зрителю и профессионалам, которые смотрят наш фильм. Мне кажется, что их оценка самая главная. Я просто делаю свою работу и стараюсь сделать так, чтобы она дошла до зрителя. Кто-то из них посмотрит на это профессиональным взглядом, кому-то полюбятся наши герои, кто-то будет их ненавидеть. На мой взгляд, это нормально.

— В прессе писали, что вы очень много времени провели с подводниками, готовясь к роли. Изучение терминологии и физическая подготовка даже не обсуждаются. И подводники даже приглашали вас по-дружески выпить вместе с собой…

— Ну нет… Когда действительно снимали на каких-то военных объектах, то приходилось наблюдать за этими людьми. Наблюдать, смотреть, подмечать какие-то особенности. А так, я никуда специально не ездил. Мне кажется, что сценарий настолько самодостаточный, что просто нужно передать настроение этого произведения.

Детали второго сезона Максим Аверин не раскрывает. Известно только, что в новых сериях Павла Горюнова понизят в звании, отправят на списанную старую подлодку, да и к тому же доверят командовать нерадивыми матросами…

Как корреспондент Teleprogramma.pro попала на лодку- «охотник».     

Впрочем, масштабы даже этой старенькой атомной подводной лодки «Вепрь», которая является полноценным участником съемочного процесса, впечатляют. Как рассказали представители съемочной команды Teleprogramma.pro, она строилась из дерева в течение месяца.

Кадр из сериала «Горюнов. Корабль отстоя»/ Фото:
Кадр из сериала «Горюнов. Корабль отстоя»/ Фото: Ирина Лаптева

«Атомные подводные лодки бывают двух типов: «охотники» и стратегические лодки, которые наносят удар баллистическими ракетами, — поясняет продюсер сериала Сергей Жигунов. – Это лодка-«охотник». Она отличается своими небольшими размерами».

На территории подлодки то и дело мелькают морские офицеры, матросы, водолазы, а в рупор можно услышать фразы: «Подайте, пожалуйста, ласты».

 Как наши офицеры приплыли к китайцам…

На съемках сериала «Горюнов. Корабль отстоя»/Фото:
На съемках сериала «Горюнов. Корабль отстоя»/Фото: Ирина Лаптева

Все обмундирование для актеров, играющих представителей ВМФ,  бралось в агентстве по сдаче техники. Костюмов настолько много, что для их хранения понадобился целый автобус.

Кстати, в день моего пребывания на съемочной площадке снималась сцена, когда наши офицеры через торпедный аппарат случайно заплыли в подлодку китайцев. Ситуация кажется абсурдной, но она вполне вписывается в жанр картины – патриотическая трагикомедия, как обозначил ее Сергей Жигунов.

Кстати, китайских матросов играли настоящие китайцы, правда, в досъемках принимали участие артисты из соседнего Кыргызстана.

Как герой Максима Аверина женился

Понятно, что зритель будет наблюдать за жизнью героев не только на море, но и на суше. В этот же день также снимались сцены, когда герой Максима Аверина женится, и когда он лежит в больнице. Интересно, что актрису Татьяну Плетневу, играющую работницу ЗАГСа, можно увидеть в клипе Александра Реввы «Зацепила меня». Она – частая участница ярких эпизодов клипов, фильмов и сериалов.

«Моя героиня – взяточница, которая везде ищет свою выгоду. Ну и получает ее. Она, конечно, очень хитрая женщина», — поясняет Татьяна Плетнева.

Сергей Жигунов объясняет актерам задачу/Фото
Сергей Жигунов объясняет актерам задачу/Фото: Ирина Лаптева

Сергей Жигунов: «Самые тяжелые съемки еще впереди»    

Сергей Жигунов же поясняет, что съемки самых тяжелых эпизодов еще впереди. Речь идет о сценах захвата судна и празднования Дня Нептуна. Сериал снимается в Москве, Подмосковье, в Крыму и во Владивостоке, где проходят подводные съемки.

Кстати, съемки второго сезона должны были начаться еще 20 мая, но из-за пандемии стартовали только летом и продлятся до 1 августа. При этом, Сергей Жигунов уверен, что сериал будет закончен уже в этом году.

Ну, а зритель, конечно, будет с нетерпением ждать выхода сериала на экраны.

Тэги

ВМФЗакулисьеМаксим Аверинподводная лодкаподводный мирсекреты съемокСергей ЖигуновСериал «Горюнов. Корабль отстоя»