«Бьет – значит любит»: Аверин о закулисных тайнах сериала про подводников «Горюнов. Корабль отстоя»

В Москве проходят съемки второго сезона сериала «Горюнов. Корабль отстоя» режиссера Мирослава Малича с Максимом Авериным в главной роли, рассказывающего о буднях подводников. Специально для создания этой картины на территории бывшего завода была выстроена атомная подводная лодка «Вепрь».

Корреспонденту Teleprogramma.pro удалось побывать на съемках сериала и увидеть своими глазами, как снимается крупномасштабное кино.

Сериал основывается на рассказах подводника

По словам продюсера проекта Сергея Жигунова, съемки второго сезона было решено возобновить после того, как первый показал высокие рейтинги. Оба фильма основываются на рассказах писателя-подводника — капитана второго ранга Александра Покровского.

Как рассказал Сергей Жигунов, и при написании сценария, и во время съемочного процесса киношники работали с подводниками-консультантами.

Великое противостояние: Петровский против Горюнова

Напомним, первый сезон сериала рассказывал о молодом лейтенанте Александре Петровском (актер Митя Лабуш), всю жизнь грезящем о море и мечтающем стать подводником. Он поступает в распоряжение одной из баз ВМФ России и занимает должность начальника медицинской службы атомной подводной лодки «Рысь», которой командует капитан первого ранга Павел Горюнов.

О жестком и упрямом характере Горюнова слагают легенды. И вполне понятно, что Петровскому придется нелегко… Хотя про таких, как Горюнов часто говорят: «С ним я бы пошел в разведку».

Максим Аверин: «Долг и честь для моего героя превыше всего»

— Бьет – значит любит, — комментирует в беседе с Teleprogramma.pro отношение к персонажу Петровского Максим Аверин. – За пределами съемочной площадке мы очень хорошо ладили с Митей Лабушем. Он просто чудесный человек. Хотя во втором сезоне этот герой не появится…

— Ваш герой кажется довольно жестким, но справедливым человеком. А вам жесткость присуща?

— Это история не про жесткость. А про то, что есть люди, для которых профессия, честь и долг — превыше всего. А справедливость – это следствие чести и достоинства.

— Иными словами, ваш герой – настоящий офицер…

— Об этом уже судить зрителю и профессионалам, которые смотрят наш фильм. Мне кажется, что их оценка самая главная. Я просто делаю свою работу и стараюсь сделать так, чтобы она дошла до зрителя. Кто-то из них посмотрит на это профессиональным взглядом, кому-то полюбятся наши герои, кто-то будет их ненавидеть. На мой взгляд, это нормально.

— В прессе писали, что вы очень много времени провели с подводниками, готовясь к роли. Изучение терминологии и физическая подготовка даже не обсуждаются. И подводники даже приглашали вас по-дружески выпить вместе с собой…

— Ну нет… Когда действительно снимали на каких-то военных объектах, то приходилось наблюдать за этими людьми. Наблюдать, смотреть, подмечать какие-то особенности. А так, я никуда специально не ездил. Мне кажется, что сценарий настолько самодостаточный, что просто нужно передать настроение этого произведения.

Детали второго сезона Максим Аверин не раскрывает. Известно только, что в новых сериях Павла Горюнова понизят в звании, отправят на списанную старую подлодку, да и к тому же доверят командовать нерадивыми матросами…

Как корреспондент Teleprogramma.pro попала на лодку- «охотник».

Впрочем, масштабы даже этой старенькой атомной подводной лодки «Вепрь», которая является полноценным участником съемочного процесса, впечатляют. Как рассказали представители съемочной команды Teleprogramma.pro, она строилась из дерева в течение месяца.

«Атомные подводные лодки бывают двух типов: «охотники» и стратегические лодки, которые наносят удар баллистическими ракетами, — поясняет продюсер сериала Сергей Жигунов. – Это лодка-«охотник». Она отличается своими небольшими размерами».

На территории подлодки то и дело мелькают морские офицеры, матросы, водолазы, а в рупор можно услышать фразы: «Подайте, пожалуйста, ласты».

Как наши офицеры приплыли к китайцам…

Все обмундирование для актеров, играющих представителей ВМФ, бралось в агентстве по сдаче техники. Костюмов настолько много, что для их хранения понадобился целый автобус.

Кстати, в день моего пребывания на съемочной площадке снималась сцена, когда наши офицеры через торпедный аппарат случайно заплыли в подлодку китайцев. Ситуация кажется абсурдной, но она вполне вписывается в жанр картины – патриотическая трагикомедия, как обозначил ее Сергей Жигунов.

Кстати, китайских матросов играли настоящие китайцы, правда, в досъемках принимали участие артисты из соседнего Кыргызстана.

Как герой Максима Аверина женился

Понятно, что зритель будет наблюдать за жизнью героев не только на море, но и на суше. В этот же день также снимались сцены, когда герой Максима Аверина женится, и когда он лежит в больнице. Интересно, что актрису Татьяну Плетневу, играющую работницу ЗАГСа, можно увидеть в клипе Александра Реввы «Зацепила меня». Она – частая участница ярких эпизодов клипов, фильмов и сериалов.

«Моя героиня – взяточница, которая везде ищет свою выгоду. Ну и получает ее. Она, конечно, очень хитрая женщина», — поясняет Татьяна Плетнева.

Сергей Жигунов: «Самые тяжелые съемки еще впереди»

Сергей Жигунов же поясняет, что съемки самых тяжелых эпизодов еще впереди. Речь идет о сценах захвата судна и празднования Дня Нептуна. Сериал снимается в Москве, Подмосковье, в Крыму и во Владивостоке, где проходят подводные съемки.

Кстати, съемки второго сезона должны были начаться еще 20 мая, но из-за пандемии стартовали только летом и продлятся до 1 августа. При этом, Сергей Жигунов уверен, что сериал будет закончен уже в этом году.

Ну, а зритель, конечно, будет с нетерпением ждать выхода сериала на экраны.