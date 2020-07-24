Актрисе на съемках «Игры престолов» сделали непристойное предложение

Как оказалось, домогательства к актрисам на съемках крупных проектов случаются довольно часто. Так актриса Натали Эммануэль, исполнявшая роль Миссандеи в популярном сериале «Игра престолов», рассказала о подобном случае журналистам издания Vogue.

Во время съемок в проекте ей приходилось носить довольно откровенные наряды, этого требовала роль. И однажды один из ее коллег по съемочной площадке отпустил непристойный комментарий в адрес Эммануэль.

За Натали тут же вступилась ее коллега — исполнительница роли повелительницы драконов — Эмилия Кларк. Конфликт тут же удалось уладить, а что стало с актером Натали предпочитает не сообщать.

После этого случая актрисы постоянно присматривали друг за другом, чтобы избежать подобных неприятных ситуаций в будущем. Как объяснила Эммануэль, если съемки проходят там, где преобладают мужчины, то женщины просто обязаны хотя бы незримо защищать друг друга.