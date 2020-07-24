В Сети появился первый трейлер сериала «Утопия»

В Сети появился первый трейлер проекта «Утопия» от компании Amazon. Сериал станет американской интерпретацией одноименного шоу родом из Великобритании, которое было в телеэфире в 2013 году. За проект в данный момент отвечает Гиллиан Флинн, написавшая такие хиты, как «Острые предметы» и «Исчезнувшая».

Сюжет представит зрителям незнакомцев, которые находят образец рукописи под названием «Утопия». А в ней описаны буквально все беды человечества, грядущие и уже произошедшие. Разумеется, такой редкой находкой заинтересовались спецслужбы, так что жизнь героев находится на волоске от смерти.

В первом сезоне будет 10 эпизодов, а премьера состоится этой осенью.