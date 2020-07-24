Мориарти и ведьмы: в Сети появился трейлер второго сезона сериала «Тёмные начала»

В Сети появился первый трейлер второго сезона популярного сериала «Темные начала». Видеоролик показали в рамках мероприятия Comic Con, которое в этом году проходит в формате онлайн из-за пандемии коронавируса. Напомним, «Темные начала» снимают по мотивам всемирного бестселлера Филипа Пулмана.

По сюжету главная героиня Лира Белаква живет в волшебном мире, где обитают не самые приятные ведьмы и дружелюбные, но грозные внешне медведи. А у людей есть особые альтер-эго — деймоны — физические воплощения их душ в виде животных, не путать с демонами. Опекун девочки находит невероятный способ и учится перемещаться между разными планетами, в результате чего наша героиня попадает в мир, который ничего не знает о магии. Разумеется, такое путешествие таит в себе море проблем для родного мира Лиры.

Новый сезон проекта снят по второй книге трилогии, под названием «Чудесный нож». Примечательно, что в ролике показали героя Эндрю Скотта, который знаком всем как неподражаемый Мориарти из сериала BBC «Шерлок».

Релиз второго сезона проекта «Темных начал» состоится уже осенью этого года.