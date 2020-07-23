Райан Рейнольдс и Сэмюэль Джексон снимутся в мультсериале для взрослых

Актерский дуэт Райана Рейнольдса и Сэмюэля Л. Джексона впервые появился в довольно успешном комедийном боевике «Телохранитель киллера», и, судя по последним новостям, артисты совсем не против и дальше работать вместе.

Видеосервис Quibi все чаще привлекает звезд Голливуда к съемкам в своих проектах, на этот раз речь идет о мультсериале под названием Futha Mucka. В главных ролях выступят уже упомянутые выше Сэмюэль Л. Джексон и Райан Рейнольдс.

Как сообщает издание Variety, сюжет анимационного шоу пока хранится в секрете, но уже точно известно, что персонаж Джексона станет опекуном Рейнольдса, причем не самым обычным. Судя по сведениям журналистов, проект будет рассчитан на более взрослую аудиторию, а также обещает порадовать искрометным юмором, иногда и ниже пояса.

Точная дата выхода нового мультсериала пока не известна.