Компания HBO продлила сериал «Перри Мэйсон» на второй сезон

Компания HBO официально объявила, что детективный мини-сериал «Перри Мэйсон» точно продлят на второй сезон. Видимо, история главного героя настолько понравилась зрителям, что с анонсом продолжения решили не затягивать. Судя по данным экспертов, пилотный выпуск шоу стал самой крупной премьерой канала за время пандемии, его посмотрели более 1,7 миллионов зрителей.

Justice never rests. Perry Mason has been renewed for a second season. #PerryMasonHBO pic.twitter.com/FiNQs2QGbh

— HBO (@HBO) July 22, 2020