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Компания HBO продлила сериал «Перри Мэйсон» на второй сезон

Проект очень уж понравился зрителям.

Компания HBO продлила сериал «Перри Мэйсон» на второй сезон
Кадр из сериала "Перри Мейсон". Фото: HBO

Компания HBO официально объявила, что детективный мини-сериал «Перри Мэйсон» точно продлят на второй сезон. Видимо, история главного героя настолько понравилась зрителям, что с анонсом продолжения решили не затягивать. Судя по данным экспертов, пилотный выпуск шоу стал самой крупной премьерой канала за время пандемии, его посмотрели более 1,7 миллионов зрителей.

Напомним, проект создан по мотивам детективных романов Эрла Гарднера, а все события происходят в Лос-Анджелесе образца 1932 года. Главный герой адвокат по имени Перри Мейсон, который вынужден заняться расследованием похищения детей. Занятно, что продюсером проекта выступил «Железный человек», Роберт Дауни-младший.

Дата выхода второго сезона проекта пока неизвестна.

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