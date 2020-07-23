В экранизации «Песочного человека» главный герой может поменять пол

Писатель-фантаст, а также автор графических романов и комиксов Нил Гейман пообщался с журналистами издания Digital Spy. В беседе мужчина поделился планами на грядущую экранизацию одного из самых амбициозных его проектов — «Песочного человека». Напомним, студия Netflix решила сделать сериал, по мотивам известной графической новеллы. Съемки должны были начаться уже весной, но коронавирус все испортил.

Для фанатов оригинального произведения будет сюрпризом, что события в сериале будут происходить в 2021 году, в комиксе сюжет происходил в более раннюю эпоху. Также Гейман заявил, что в сценарии будет много новых идей. Он отметил, что пол главного персонажа все еще под вопросом, хотя в оригинале он был мужчиной. А раз пол неизвестен, то вероятно и цвет кожи может быть совсем не тем, который ожидают увидеть фанаты, особенно с учетом современных тенденций в США.

Сценаристом проекта выступил сам Гейман, ему помогает Аллен Хейнберг, снявший «Чудо-женщину».

Сюжет сериала и комикса рассказывает о повелителе снов Морфее, который может менять жизни людей. В первом сезоне проекта будет 11 эпизодов.