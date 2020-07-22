Начались съемки четвертого сезона сериала «Родители»

Телеканал «Супер» приступил к съемкам четвертого сезона сериала «Родители». В новой части на съемочной площадке появился совсем маленький актер. По сюжету, в семье Соколовых родился сын Тимофей. После такого поворота исполнитель одной из главных ролей Александр Самойленко — младший задумался о собственных детях.

«После того, как я подержал на руках малыша и начал играть роль его отца, я почувствовал то, чего раньше во мне никогда не было. Я вдруг начал фантазировать, с каким удовольствием мог бы читать книгу своему настоящему ребенку, как когда-то в детстве мне читали книги про Гарри Поттера», — признавался актер.

По словам Самойленко-младшего, сначала он испытал настоящий ужас. Ранее молодой человек никогда не держал в руках годовалого ребенка. На помощь молодому «отцу» пришли партнеры по съемочной площадке.

В новом сезоне в актерском составе произойдут и другие изменения. Вместо Алексея Юрченко роль младшего сына в «Родителях» исполнит Артем Башенин. Зрителям он знаком по ролям в «Ералаше», «Семейном бизнесе», «Приличных людях», «Универе» и «Новом человеке».

Четвертый сезон сериала «Родители» запланирован к показу в новом телесезоне. Сейчас на телеканале «Супер» в эфире идет тоже премьерный третий сезон проекта.