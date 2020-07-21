Наш ответ «Друзьям»: начались съемки молодежного сериала «Руммейт»

Начались съемки нового российского сериала со звездами кино и популярными блогерами. Молодежный проект «Руммейт» создает компания «Телесто», а транслировать будет сервис more.tv. Сериал покажет четверых людей, не похожих друг на друга, но снимающих одну квартиру.

В качестве крайне амбициозных и перспективных персонажей снялись такие актеры, как Анфиса Черных, Юрий Насонов, Арам Вардеванян, а также Мария Геращенко, для которой проект станет дебютом.

В эпизодических ролях появятся и другие знаменитости: Стив Окснер, Азамат Нигманов, Владимир Епифанцев, Лиза Арзамасова и популярные блогеры Андрей Борисов и Саша Спилберг.

Сценарий сериала будет отдаленно напоминать легендарных «Друзей», создатели шоу этого даже не скрывают. Люди проживают в одной квартире и время от времени попадают в нелепые ситуации и пытаются решить серьезные проблемы, при этом проверяя свою дружбу на прочность.

Релиз восьмисерийного шоу запланирован на осень этого года, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».