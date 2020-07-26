«Антибиотика» мог сыграть Ефремов: интересные факты со съемок сериала «Бандитский Петербург»

«Та-а-ам для меня горит оча-а-аг!» Что всплывает в памяти при звуках знаменитой песни Игоря Корнелюка «Город, которого нет»?

Конечно, кадры из сериала «Бандитский Петербург», в котором серьезные кинорежиссеры (Владимир Бортко, Владимир Досталь и др.) довольно изящно разбирались в тонкостях криминального мира Северной столицы.

Место действия придавало проекту особый шарм — съемки в знаменитых «Крестах», музее-квартире Некрасова, Толстовском доме, а еще куча известных актеров, закрепившихся после выхода сериала в статусе мегазвезд. Предлагаем вспомнить самых ярких персонажей фильма.

Александр Домогаров (журналист Обнорский)

Красавец Домогаров сыграл журналиста криминальной хроники Андрея Серегина (псевдоним — Обнорский), который погружается в изучение криминального мира Петербурга 90-х.

Прототипом персонажа был Андрей Константинов (псевдоним — Баконин), по книгам которого и написаны сценарии почти всех частей сериала. «Бандитский Петербург» — название цикла статей журналиста.

Кстати, Владимир Бортко хотел взять Дмитрия Нагиева на роль Обнорского, но Константинов настоял на Домогарове.

Алексей Серебряков (бандит Званцев)

Финал второй части сериала, когда бандиты расстреливают в спину Алексея Серебрякова, переносящего через реку Дмитрия Певцова, был одним из самых ярких моментов проекта.

Алексей сыграл Белого Адвоката — ветерана Афганистана Олега Званцева, возглавившего ОПГ. Несмотря на талантливую и вдохновенную игру, Серебряков впоследствии открестился от этой роли: «Мне неинтересно говорить об этом. Это просто работа. Для вас это культовый сериал, а для меня нет».

Дмитрий Певцов (адвокат Челищев)

Певцов сыграл следователя прокуратуры, который стал адвокатом в криминальной структуре, чтобы внедриться в преступный мир и отомстить за гибель родителей. В сериале его называют Черный Адвокат.

В отличие от Белого Адвоката, блондина Серебрякова, брюнет Певцов не открещивается от роли Челищева. И даже сравнивает драматургию «Бандитского Петербурга» с литературными полотнами Шекспира: «Есть такая известная пьеса «Гамлет», в которой происходит множество убийств, причем невинных людей, но никто это не считает пропагандой насилия».

Ольга Дроздова (и. о. главы ОПГ Шмелева)

Роковая девушка Екатерина Шмелева заменяет в криминальной бригаде мужа, Белого Адвоката, которого ждет из тюрьмы, но изменяет ему с Черным Адвокатом.

Все трое учились на юрфаке и были когда-то друзьями. В третьем сезоне актрисы уже не было — она не вернулась в проект якобы из-за того, что на съемочной площадке ее покусала собака.

За своего экранного возлюбленного Дмитрия Певцова Ольга вышла еще в 1994 году, у них растет сын Елисей, которому сейчас 12 лет.

Кирилл Лавров (вор Барон)

Патриарх ленинградской театральной сцены Кирилл Лавров был приглашен на роль авторитета Барона, спрятавшего украденную из квартиры банкира картину Рембрандта — с этого и начинается сериал.

Сценарист Константинов списал этот образ с легендарного в городе вора, антикварщика Юрия Алексеева (Горбатого), прошедшего тюрьму, блокаду и репрессии преступника аристократического происхождения.

Лев Борисов (вор Антибиотик)

Этого героя могли сыграть Олег Ефремов и Михаил Ульянов, но роль питерского Дона Корлеоне в итоге досталась Льву Борисову, всегда остававшемуся в тени своего брата Олега.

Виктор Павлович Говоров по кличке Антибиотик стал символом криминального мира Петербурга. До сих пор популярны цитаты из Антибиотика: «В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю».

Есть версия, что Антибиотик списан с Владимира Кумарина, лидера тамбовской ОПГ, с которым Борисов якобы даже виделся.

Евгений Сидихин (майор Кудасов)

Неподкупный и принципиальный офицер Кудасов, начальник 15-го отдела оперативно-разыскного бюро (впоследствии — УБОП), ведет разработку и сажает бандитов всех мастей на протяжении всех сезонов сериала.

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