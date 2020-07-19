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На создателей сериала «Очень странные дела» подали в суд

Представители компании Irish Rover Entertainment уверены, что сценаристы проекта украли чужой сценарий.

На создателей сериала «Очень странные дела» подали в суд
Кадр из сериала "Очень странные дела". Фото: Netflix

На создателей проекта «Очень странные дела» подали в суд. Мэтта и Росса Даффера, а также студию Netflix обвиняют в плагиате. Компания Irish Rover Entertainment абсолютно уверена, что сюжет и многие мелкие детали сериала были просто украдены из сценария под названием «Тотем», который был создан автором Джеффри Кеннеди, сообщает издание Wrap.

Все дело в том, что между двумя проектами «Очень странные дела» и «Тотем» есть кое кто общий, это Аарон Симс. Мужчина активно сотрудничал с создателем сценария «Тотема», а после устроился на работу в Netflix, как раз в проект «Очень странные дела», где создавал концепт-арты для первых сезонов сериала.

В первоначальном сценарии Irish Rover Entertainment есть девочка по имени Кими, которая обладает необычными способностями и помогает своим товарищам обнаружить врата в иной мир, в котором друзья должны сразиться с обитающим там злобным существом. Весьма похоже на сюжет первого сезона «Очень странных дел», не так ли?

При этом юристы компании Netflix все обвинения отрицают и заявляют, что сценарий проекта это плод труда исключительно братьев Даффер. По поводу же сценария Джеффри Кеннеди представители стримингового сервиса уверены, что мужчина просто желает заработать денег на успешной франшизе.

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