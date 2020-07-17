Звезды Голливуда помогут создать релаксный сериал для HBO Max

В проекте примут участие Николь Кидман, Киану Ривз, Идрис Эльба и многие другие знаменитости.

Яркие звезды Голливуда решили сняться в самом спокойном проекте в своей жизни. Как сообщает издание Variety, Люси Лью, Киану Ривз, Николь Кидман, Идрис Эльба и многие другие дали свое согласие для работы над сериалом A World of Calm («Мир спокойствия» в российской локализации). В течение 10 серий зрители будут расслабляться и отдыхать, слушая голоса звезд и наблюдая за приятным изображением на экране.

Актеры будут читать специально разработанный текст, который должен подарить слушателям покой и безмятежность. При этом истории усилят тематическим музыкальным сопровождением, а также визуальным рядом. Словом, покой будет не только сниться.

Как рассказал Дженнифер О’Коннелл, исполнительный вице-президент по созданию детского и нон-фикшн-контента HBO Max, в современном мире много стресса и неприятных ситуаций, а новый проект как раз поможет людям восстановить душевное равновесие. Точная дата релиза «Мира спокойствия» пока не известна.