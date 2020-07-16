Проект не станут продолжать и закроют в конце лета.

В Сети появился первый официальный трейлер третьего сезона сериала «Дождь», который создает компания Netflix. К сожалению, уже точно известно, что третий сезон популярного проекта станет последним, а релиз состоится уже в конце лета этого года.

С самого начала сюжет проекта напоминал смесь из «Дивергента» и «Бегущих в лабиринте». Группа подростков пытается выжить в Скандинавии, сильно пострадавшей после распространения опасного вируса, который как раз и разнес дождь.

В итоге персонажи пытаются найти свой путь в этом враждебном месте, пользуясь своим интеллектом и подсказками из дневника отца одного из героев.

Проект многие оценили не особо хорошо, а некоторые критики отмечали вторичность сюжета и безликих главных героев, которым не получается сопереживать.