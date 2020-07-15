Мария Кожевникова назвала главную ошибку создателей сериала «Универ»

В эфире популярный ситком шел с 2008 по 2011 год.

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова в Instagram назвала главную, на ее взгляд, ошибку создателей популярного ситкома.

«До сих пор считаю ошибкой сценаристов рассоединение пары Алла + Кузя А вы? С днем рождения Виталий Гогунский. И хоть я устала от частого вопроса: «А где Кузя?» я счастлива, что у меня был такой классный партнер, как ты!» Мария Кожевникова

Как отметила Кожевникова, ее партнер по «Универу» мегаталантливый актер, а его человеческие качества делают его поистине уникальным в глазах других. Как сказала актриса, некоторые коллеги воспринимают терпимость, уступчивость и доброту Виталия за слабость. Но настоящие друзья Гогунского его любят и ценят.

Ранее Кожевникова говорила, что роль в «Универе», где она играла блондинку Аллу Гришко, далась ей непросто. Она долго вживалась в роль, изучая манеры поведения приезжих девушек.

Сериал «Универ» шел на российских экранах с 2008 по 2011 год. Он очень полюбился многим зрителям. В его сюжете история сына олигарха, который сбежал из университета в Лондоне, где изучал финансы, и поступил на астрономическое отделение физического факультета одного из московских вузов. В процессе учебы главный герой попадает в массу смешных ситуаций и историй.