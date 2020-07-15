Продали Бурунова: компания Amazon купила российский сериал «Мылодрама»

Теперь злая комедия про ТВ стала доступна и западным зрителям.

Российский сериал «Мылодрама» с Сергеем Буруновым в главной роли был продан телеканалом «Пятница!» международному потоковому видеосервису Amazon Prime Video. Западные зрители уже могут посмотреть первый сезон по запросу, используя субтитры. В английском языке шоу получило название Melodrama. Второй сезон станет доступен несколько позже.

Об этой сделке канал рассказал изданию «Коммерсантъ», умолчав при этом о вырученной сумме. Кстати, в феврале текущего года телевизионщики продали западной видеоплатформе свое реалити-шоу «Инстаграмщицы».

Напомним, «Мылодрама» выходила в эфире «Пятницы!» в 2019 году. Затем эпизоды сериала без цензуры стали доступны в YouTube и видеосервисе Premier. Сюжет рассказывает об обычном мужике, которого ставят во главе телеканала. «Большие шишки» хотят, чтобы главный герой развалил компанию и тем самым обрушил стоимость ее акций. Но новый босс начинает снимать сериал, который вместо того, чтобы с треском провалиться, неожиданно становится хитом эфира.