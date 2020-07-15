Джим Керри не спас: проект «Шучу» закроется после второго сезона

Очередной хороший сериал решили закрыть. Как сказано в официальном заявлении канала Showtime, проект «Шучу», главную роль в котором исполнял неподражаемый Джим Керри, прекратит свое существование после финала второго сезона, сообщает издание Variety.

Представители телеканала заявили, что они были рады показать зрителям этот далеко неглупый и по достоинству оцененный проект. Также они выразили большую благодарность Джиму Керри, Дэйву Холстену и Майклу Агилару, как и всем остальным членам съемочной группы, за проделанную работу.

Напомним, сериал «Шучу» был драмой с элементами комедии и рассказывал о ведущем детского телешоу, который должен был шутить, хотя в его личной жизни происходила настоящая трагедия.

Официальной причины отмены сериала никто не знает, вероятно, зрительские рейтинги и затраты на создание шоу оказались несопоставимы.