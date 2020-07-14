«Я стараюсь быть лучше»: Генри Кавилл активно готовится ко второму сезону «Ведьмака»

Проект «Ведьмак» студии Netflix хвалят в основном за правильно подобранного исполнителя главной роли. Но находятся люди, которые вполне не против следить за бесконечными перемещениями во времени, однако вот вид Ведьмака их чем-то все же не устраивает. Во время общения с журналистами издания Vanity Fair актер Генри Кавилл решил поделиться своими мыслями на этот счет.

По словам исполнителя роли Геральта из Ривии, он часто просматривает тематические форумы и его весьма удивляет количество негатива, которое он видит. При этом актеру важно знать мнение каждого поклонника проекта, ведь самая острая критика зачастую бывает полезной и помогает Кавиллу лучше вжиться в роль.

«Я стараюсь быть лучше. Зачастую критика помогает увидеть ошибки и сделать персонажа более похожим на оригинал из книг», — рассказал артист.

Как заявил сам актер, он старается более походить на Геральта из книжной серии Сапковского, чем на персонажа одноименных видеоигр. Многие также отметили, что короткие реплики главного героя вызывают неприязнь, но это связано скорее с недостатком прописанных диалогов в сценарии, так что глупо обвинять в этом актера.

Отметим, что второй сезон сериала «Ведьмак» выйдет лишь в следующем году.