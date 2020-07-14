Возвращение из ада: в Сети появился трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»

Студия Netflix опубликовала официальный трейлер пятого сезона проекта «Люцифер». В данный момент ролик находится на 41-м месте в трендах YouTube, и менее чем за сутки его посмотрели 3 миллиона раз, оставив под ним 184 тысячи лайков, что явно говорит о повышенном внимании поклонников шоу.

Видеоряд получился довольно необычным: в трейлере можно заметить отсылки к фильму «Сияние», снятому по мотивам романа Стивена Кинга. Маленький мальчик, едущий на велосипеде по пустынному отелю, полному призраков, умел напугать неподготовленных зрителей.

Сюжет нового сезона покажет вернувшегося из глубин ада Люцифера, с которым однако что-то не так. Уже в трейлере раскрывается, что в облике знакомого героя скрывается архангел Михаил, а сам протагонист где-то пропадает.

Премьера пятого сезона состоится в конце августа на Netflix.