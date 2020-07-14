Дело продолжается: появились первые кадры со съемок юбилейного сезона «Тайн следствия»

В начале июля в Санкт-Петербурге начались съемки юбилейного, 20-го, сезона детективного сериала «Тайны следствия». Канал «Россия» готовит для зрителей новую порцию эпизодов одного из своих самых успешных проектов. Напомним, сюжет повествует не только о раскрытии запутанных преступлений обворожительным следователем Марией Швецовой (Анна Ковальчук) и ее командой профи, но и о личной жизни сыщиков. В новом сезоне нас ждут неожиданные повороты сюжета, борьба характеров и амбиций.

Как рассказали создатели сериала, съемки пройдут в Петербурге и окрестностях, а также в Карелии, куда персонажи выедут на расследование. И уже есть первые кадры со съемочной площадки.

Режиссером выступает Егор Баринов, который работал над двумя предыдущими сезонами, его поддержит коллега Егор Абросимов. В ролях: Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Злата Ковальчук, Наталья Ионова и другие.

Напомним, что «Тайны следствия» снимаются с 2000 года. Первые эпизоды являлись экранизацией детективных романов Елены Топильской — бывшего сотрудника прокуратуры.