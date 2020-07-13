В тизере второго сезона сериала «Сквозь снег» появился Шон Бин

В тизере второго сезона проекта «Сквозь снег» показали нового персонажа. Прямо после титров финального эпизода зрителям продемонстрировали небольшой видеофрагмент, где был представлен Мистера Уолфорд — изобретатель чудо-поезда, мчащегося сквозь снег. А роль этого гения исполнил неподражаемый Шон Бин, что может стать небольшим спойлером. Так как все фанаты актера давно знают, что если их кумир участвует в киноленте, то по сюжету его обязательно убьют.

Это первый раз, когда актера официально представили в качестве участника проекта «Сквозь снег», хотя слухи о его появлении в сериале ходили уже давно. Шоураннером этой детективной драмы стал Грэм Мэнсон, а главные роли исполнили Дженнифер Коннелли и Давид Диггс.

Сериал является адаптацией одноименного фильма, сюжет которого рассказывал о том, что планета масштабно пострадала после глобальной катастрофы и лишь огромный поезд бесконечно мчится сквозь ледяной ад, появившийся на месте прекрасной ранее Земли.