20-й сезон: стартовали съемки юбилейной части сериала «Тайны следствия»

Хорошая новость для любителей детективных сериалов: съемки юбилейного сезона проекта «Тайны следствия» в самом разгаре. В уже двадцатом по счету сезоне полюбившегося зрителям сериала следователь Мария Швецова и ее команда профессиональных детективов продолжат раскрывать запутанные преступления. Напомним, главную роль в одном из самых успешных продуктов телеканала «Россия» исполняет Анна Ковальчук.

Неожиданные повороты сюжета, борьба характеров и амбиций, многоходовые преступления и сюрпризы в жизни главных героев будут держать зрителей юбилейного сезона в напряжении до самого финала.

Режиссером новых серий стал Егор Баринов, который уже сумел проявить себя при создании 18-й и 19-й частей детективной истории.