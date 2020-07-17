«Я никогда не буду обращаться к колдовским историям»: Татьяна Колганова о закулисных тайнах сериала «Ангелина»

На канале «Россия» снова стартует показ сериала «Ангелина». В многосерийном фильме заняты звезды российского кино: Мария Куликова, Татьяна Колганова. Александр Яцко и многие другие артисты.

Фильм рассказывает о девушке, которая может лечить окружающих народными средствами — с помощью трав. Ангелина стремится прийти на помощь всем и каждому.

Но однажды знахарство выходит ей боком. К сожалению, тяжело заболевает ребенок ее соперницы Инги Думановой. В свое время она разлучила Ангелину с возлюбленным, а потом сама вышла за него замуж. В тяжелые минуты Инга и ее супруг обращаются за помощью к Ангелине. Но народные средства не всегда способны творить чудеса, и ребенок умирает.

Сельчане подумывают, что таким образом девушка специально решила отомстить разлучнице и устраивают над ней местный суд.

Спустя почти двадцать лет, жизнь вновь сводит двух соперниц. И, по иронии судьбы, сын Инги влюбляется в дочь Ангелины. Естественно, Инга делает все, чтобы помешать молодым людям обрести свое счастье.

Главную отрицательную роль сыграла актриса Татьяна Колганова, которая и стала собеседником Teleprogramma.pro.

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«Мне было интересно – сыграть не похожего на меня человека»

— Татьяна, какие качества своей героини вам нравятся, а какие – нет?

— Инга очень любит свою семью, своего мужа и сына. И в этом нет ничего плохого. Другое дело, что когда моей героине кажется, что ее родному, любимому сыну угрожает опасность, то страх застилает ей глаза. И поэтому она совершает ряд необдуманных, на мой взгляд, поступков.

Нет никакого смысла вмешиваться в жизнь взрослого человека, пусть даже и сына — стараться переделать его под себя, стремиться изменить мужа. Ни к чему хорошему это не приведет.

Похвально то, что Инга готова ради своей семьи на все. Но с другой стороны, мне не близки те методы, которые она выбирает.

— Если говорить о положительных качествах Инги, то вы на нее похожи?

-Все мы хорошие люди. И, конечно, приписываем себе какие-то положительные качества. Не мне об этом судить. В любом случае это не я, а моя героиня, которая, как личность, практически на меня не похожа. Что-то из ее мировоззрения мне близко, а что-то – нет. Но мне — актрисе, очень интересно – сыграть человека, максимально на меня не похожего.

«Мария Куликова – прекрасная актриса»

— А как складывались ваши отношения с Марией Куликовой, сыгравшей вашу соперницу?

— Жалко, что с моим антагонистом на съемочной площадке мы пересеклись только в последние два съемочных дня. Вместе мы только в финальной сцене в кадре, к сожалению. Мы нашли общий язык, и прекрасно общались. Могу только сказать, что Мария – красивая молодая женщина, прекрасная актриса и очень приятный человек.

А вообще, на съемочной площадке царила прекрасная атмосфера. Стояло лето. Собрался чудесный коллектив: и режиссерская группа, и операторская группа, все художники – по гриму, по костюмам, настоящие профессионалы своего дела. И конечно, мои партнеры по сериалу – российские и украинские актеры высокого уровня. Кстати, сериал снимался на Украине. В общем, было весело, хорошо и интересно.

— А как складывались отношения с режиссером Романом Барабашем? Признайтесь, он хотя бы раз повышал на вас голос?

— Нет. Роман — мягчайший прекрасный молодой режиссер. Но несмотря на свою молодость и мягкость, четко знает, чего хочет. Настоящий профессионал.

И это такое чудесное сочетание человека, хорошо знающего свое дело, и при этом не истеричного, умеющего выслушать разные предложения и принять их. С удовольствием с ним поработаю, если выпадет такой шанс еще раз.

«Мы все периодически прибегаем к народным средствам»

— В сериале речь идет о целительнице. Как вообще относитесь к лечению с помощью трав и других народных средств?

— Если говорить о народных средствах, то мы все к ним периодически прибегаем. Пьем чай с малиной, делаем морсы из клюквы и брусники, завариваем ромашку, когда ощущаем признаки простуды. Я вообще люблю травяные чаи, смешиваю, например, мяту, мелиссу, чабрец, смородину, шиповник.

Искусство лечить травами передавалось испокон веков. Будучи маленькими детьми, мы знали, что к ушибленным местам можно приложить лист подорожника. Моя бабушка часто использовала сок из листьев алоэ.

Сейчас лекарственные травы можно купить в любой аптеке. Главное помнить, что травы являются лекарственным препаратом. Важно — не переборщить. А что касается каких-то колдовских историй, сопровождающимися всяческими заговорами, отворотами, приворотами, — это не для меня.

Однако в нашем сериале главная героиня и не являлась никакой колдуньей. Она просто знала травки, понимала, чем и как лечить людей, поэтому и стала врачом. Народные знания Ангелина перенесла на профессиональную жизнь.

— Продолжаем тему мистики. А как относитесь к актерским приметам? Например, к тому, что ни в коем случае нельзя ронять на пол сценарий…

— Это, конечно, все смешные приметы. Если упал сценарий, то это не значит, что все, произошло что-то страшное, и «кина не будет»… Это скорее, дань каким-то актерским традициям. Такая «детская» примета.

В каждом из нас, несмотря на возраст, живет ребенок. Всерьез к этому никто, конечно, не относится.

— А в судьбу вы верите?

— Скорее, да. Мне кажется, что существуют некие референсные точки, события, которые изначально предопределены. И человек может идти к ним разными путями. Не всегда этот путь прямой. Он может быть витиеват и труден, но рано или поздно мы приходим к тому, что нам предначертано. Так мне кажется.

«Наша профессия сродни психологии»

— Эзотерики говорят, что профессия актера – мистическая. Ведь человек примеряет на себя чужие жизни и впитывает чужую энергетику…Как относитесь к такому мнению?

— После сыгранной роли я обычно принимаю душ и смываю с себя все (смеется). Нужно быть сумасшедшим человеком, чтобы тянуть за собой в реальную жизнь то, что придумано.

Психолог, я думаю каким-то образом, тоже примеряет на себя личность пациента, влезает в его психологию. Наша профессия сродни психологии. Мы должны разобраться, почему человек поступил так, а не иначе, и что им руководит. Но какая же в этом мистика? Это интересный процесс, разбор личности, пусть даже и вымышленной.

— А есть ли у вас табу в профессии? Какую роль вы никогда не согласитесь играть?

— Я никогда не соглашусь на неинтересную роль, когда нечего играть. Я понимаю ваш вопрос. Возможно, вы имеете в виду, что я, например, не буду играть убийцу, самоубийцу, маньяка, что-нибудь в этом роде, опять же опасаясь, что это как-то отразится на моей жизни.

Но огромная часть мирового репертуара повествует о страшных, кровавых событиях. Герои пьес неоднозначны, их поступки зачастую нельзя оправдать с нравственной точки зрения. Вспомните, например, пьесы Шекспира, Шиллера. Но с первого курса театрального института все мечтают сыграть Гамлета или Марию Стюарт, потому что это невероятно интересно. А если ты чего-то опасаешься, то не надо идти в актерскую профессию.

— Где снимаетесь сейчас?

— Сейчас я нахожусь на съемках полнометражного фильма «Четки». А подробности узнаете позже.

— Как пережили нынешний карантин?

— У меня было очень много работы онлайн. Я не скучала ни одной секунды. Надеялась устроить дома генеральную уборку – перебрать все лишнее, затеять ремонт, но в итоге у меня не было на это времени. Я имею честь служить в прекрасном театре, который называется Небольшой драматический театр. И я с радостью приглашаю всех на наши спектакли, когда, наконец, это будет возможно.

Во время самоизоляции мы не прекращали работы, хотя это было дистанционно. Читали стихи, прозу, проводили онлайн-концерты. И еще сняли спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева «Иранская конференция». В августе состоится онлайн-премьера постановки. Параллельно я еще писала сценарий. Так что работы было много.

А мы посмотрим сериал «Ангелина» на телеканале «Россия 1».