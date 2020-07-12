Канал HBO решил закрыть проект «Беги» после первого сезона

Плохие новости для любителей сериалов, канал HBO решил закрыть проект «Беги» уже после первого сезона. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, представители канала вместе с создательницей шоу Вики Джонс обсудили перспективы развития и видимо поняли, что продолжать просто нет смысла.

Сюжет проекта рассказывал историю типичной современно девушки, уставшей от жизни и мечтающей о чем-то невероятном. Когда-то давно она договорилась со своим уже бывшим парнем, что если кто-то из них пришлет сообщение «беги», то оба должны бросить свою жизнь и отправиться в путь, вместе. Примерно это и происходит уже в первой серии проекта.

В главных ролях снялись Мерритт Уэвер и Доналл Глисон. Возможно решение о закрытии сериала было принято после изучения рейтинга зрителей, которые не особо позитивно оценили «Беги».