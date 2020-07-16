Новые сериалы, которые украсят жаркие летние вечера

Закрытые границы - не беда, если под рукой есть компьютер, телефон и доступ к интернету.

В России и на Диком, но невероятно плодовитом Западе выходит куча крутых сериалов, за просмотром которых можно скоротать время, сидя на берегу речки в деревне или дома под кондиционером. «Телепрограмма» предлагает несколько вариантов на любой вкус.

«Дивный новый мир»

Мир меняется на глазах — и цифровизация с чипизацией, как говорят конспирологи, не за горами. Вот и дождались актуального сериала по теме. «Дивный новый мир» — экранизация культовой антиутопии Олдоса Хаксли о мире будущего под девизом «Общность, Одинаковость, Стабильность».

Лондон, XXVI век. Мир поделен на касты, людей выращивают в лабораториях, депрессия карается властями. Чтобы люди были счастливы и безропотны, их накачивают синтетическим наркотиком под названием «сома»: он подавляет личность, инакомыслие и имитирует благостное состояние. Прекрасный мир дает трещину, когда в городе появляется человек, родившийся на свет не из пробирки.

Где смотреть: «Кинопоиск HD», с 16 июля.

«Без гражданства»

Проект прекрасной Кейт Бланшетт рассчитан на тех, кто неравнодушен к проблеме мигрантов и расового неравенства — пожалуй, самой популярной теме современного мира. Оскароносная актриса выступает здесь в качестве продюсера и соавтора сценария, что совсем не случайно, ведь она — посол ООН по делам беженцев.

Чтобы понять, кто и как воспринимает трудности культурной ассимиляции, история показана глазами четырех героев: мигранта Амира (Файсаль Баззи), бежавшего из Афганистана в Австралию от зверств Талибана, немецкой стюардессы Софи (Ивонн Страховски), попавшей в секту и лагерь для беженцев, охранника этого лагеря Кэма Сэмфорда (Джай Кортни), выступающего против насилия в отношении мигрантов, и чиновницы Клэр Ковиц (Ашер Кедди), пытающейся разрулить международный скандал. Все четверо встречаются в иммиграционном центре посреди австралийской пустыни. Там мы и узнаем, каково это — быть чужим.

Где смотреть: Netflix, с 8 июля.

«Проклятая»

А этот проект для тех, кто соскучился по магии, истории и мистике, современная версия «Зены — королевы воинов» и других саг про непобедимых амазонок, замешанная на исторической подоплеке. Легенда о короле Артуре подается от лица девушки Нимуэ (Кэтрин Лэнгфорд), будущей Владычицы Озера. Вместе с молодым Артуром отважная дама отправляется на поиски мага Мерлина (помните, про него был отдельный сериал?), чтобы по пути обрести меч Экскалибур для будущего короля. Образ девушки придумали очень уважаемые в мире комиксов и кинематографа люди — Фрэнк Миллер и Том Уиллер.

Где смотреть: Netflix, с 17 июля.