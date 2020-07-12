Новый фильм «Бэтмен» получит полноценный приквел от HBO Max

В минувшую пятницу, 10 июля, состоялся неожиданный анонс нового сериала, тесно связанного с Бэтменом. Как сообщает издание Hollywood Reporter, весь проект будет своеобразным приквелом к новому фильму о супергерое, с Робертом Паттинсоном в главной роли. Название сериала пока неизвестно, но судя по сведениям журналистов, сюжет в очередной раз объяснит зрителям, как вымышленные город Готем погряз в преступлениях и коррупции. Напомним, именно в этом месте чаще всего происходят события фильмов про человека-летучую мышь.

Все еще неизвестно, появится ли в проекте сам Паттинсон в роли супергероя или его все же приберегут для полноценного фильма. Сценаристом и одновременно шоуранером сериала станет Теренс Уинтер, который ранее создал гангстерскую историю«Подпольная империя» и успел поработать над сериалом «Клан Сопрано».

Дата выхода нового проекта пока неизвестна, но учитывая, что фильм выйдет лишь осенью следующего года, сериал стоит ждать не позднее 30 сентября 2021 года.