«Хранители» и «Невероятное»: кинокритики назвали лучшие сериалы года

Ассоциация телевизионных критиков (TCA) объявила главных номинантов на получение своей премии. Как сообщает издание Variety, на призы могут рассчитывать такие проекты, как сериал «Хранители», вышедший на HBO и проект «Невероятное» от студии Netflix. Именно у них больше всего номинаций, в том числе и самых знаковых: «Сериал года» и «Выдающийся телефильм или мини-сериал». В целом же сериалы от Netflix претендуют на награды в 10 номинациях, а их коллеги из HBO аж в 16.

За звание «Сериал года» также сражаются «Лучше звоните Солу», «Миссис Америка», «Невероятное», «Хранители» и «Шиттс Крик». Отдельно стоит отметить номинацию «Выдающийся новый сериал», в котором за приз сражаются «Великая», «Мандалорец», «Необыкновенный плейлист Зои», «Утреннее шоу» и «Я никогда не…».

Итоги будут известны в конце лета этого года.