«Любовные сцены снимал, как остросюжетный экшн»: как ВМФ России участвовал в сериале «Андреевский флаг»

На Первом канале стартует показ сериала «Андреевский флаг», рассказывающий о династии морских офицеров.

В фильме заняты Анатолий Васильев, Елена Проклова, Дмитрий Миллер и многие другие артисты.

Режиссер многосерийной картины Виталий Воробьев шутит, что во время съемок ленты ему на помощь пришел практически весь состав российского Военно-морского флота. Впрочем, в каждой шутке есть только доля шутки.

Никуда не денешься с подводной лодки

Сериал снимался в Калининграде, Светлогорске, Архангельске и Балтийске на базе ВМФ. По словам Виталия Воробьева, от Главнокомандующего Военно-Морского флота была получена директива оказывать съемочной команде всяческое содействие.

Специально для создания киносаги было выделено несколько кораблей и подводных лодок. Речь, в частности, идет о флагманском корабле Балтийского флота, двух-трех десантных кораблях, плавучих кранах и прочих морских судах.

«Бывает, что сверху дается указание содействовать киношникам, но командир это делает спустя рукава. А в данном случае все участвовали в съемках с большим интересом и энтузиазмом», — говорит Виталий Воробьев.

В качестве консультантов фильма выступили командиры подводных лодок, без которых было просто невозможно представить съемочный процесс.

«Мы вместе поправляли сцены. И консультанты говорили нам, что написано правильно, что – нет, а что нужно исправить. И прямо на месте мы вносили поправки», — поясняет режиссер.

По словам Виталия Воробьева, в подводных лодках очень тесное пространство, что создавало определенное технические сложности. Например, там тяжело выставлять свет, разводить мизансцены да и вообще негде разгуляться. Но киношники с успехом преодолели эти трудности. А вот атомная подлодка оказалась гораздо просторнее.

Баренцево море создали в Подмосковье

Что и говорить, сериал «Андреевский флаг» — это сложный постановочный проект. Фильм начинается с того, что сын вице-адмирала Григория Чернобаевского – командир атомной подводной лодки Сергей, спасает работников метеостанции на Баренцевом море. Впрочем, за этот поступок его не награждают, а наказывают.

По сюжету, действие сериала происходит зимой. Но снимать Баренцево море в это время года не представлялось возможным.

Поэтому специально для съемок этой сцены была выстроена декорация метеостанции в Подмосковье. А чтобы создать полное ощущение севера, применялась компьютерная графика.

Русские морпехи превратились в арабских террористов

Вообще, в ходе съемочного процесса режиссеру то и дело приходилось идти на всяческие ухищрения.

Тем более нештатных ситуаций на проекте было достаточно. Когда снималась одна из кульминационных сцен, оказалось, что на проекте не хватает каскадеров. Но режиссер нашел выход!

«Военно-морской флот помог нам с матросами и с морскими пехотинцами, которые также принимали участие в съемках. Так, в одном из эпизодов я должен был снять сцену с участием восточных террористов. И в течение часа с помощью грима мы превратили морских пехотинцев в арабских боевиков. Они очень самоотверженно играли свои роли и теперь попали на экран», — говорит Виталий Воробьев.

«Любовные сцены снимал, как остросюжетный экшн»

Интересно, что для режиссера самая большая сложность при создании киносаги заключалась не в съемках экшн-сцен, а мелодраматических эпизодов. Но без них нельзя, поскольку фильм потеряет значительную часть женской аудитории.

«Это большая сага о семье трех поколений. Конечно, военные эпизоды занимают значительную часть сериала, но не самую главную. А главная – это их взаимоотношения, семейные истории, это такой мультисюжет, в котором заключены несколько сюжетных линий. И для меня как для человека, обычно снимающего военное кино, – боевые действия, стрельбу, взрывы и атаки, сложнее всего было снимать именно любовные истории. Это то, что называется мелодрамой. У меня нет наработок в этом плане, и я старался снимать все это, как остросюжетный экшн», — поясняет Виталий Воробьев.

Понятно, что упор делался на актерский состав. Кстати, при подборе артистов Воробьев обязательно учитывает тот факт, чтобы в актере присутствовали черты характера его персонажа. В стопроцентное актерское перевоплощение режиссер не верит.

«Если в актере нет качеств его персонажа, то ему будет сложно. Это нельзя сыграть, это должно быть в человеке», — поясняет Виктор Воробьев.

Анатолий Васильев – повзрослевший еврейский мальчик, генерал и адмирал

Главную роль адмирала Григория Чернобаевского сыграл советский и российский актер Анатолий Васильев, известный по культовому фильму «Экипаж» Александра Митты и сериалу «Сваты».

С ним Виталий Воробьев работал над картиной «Буду помнить», с которым связана одна интересная история.

Дело в том, что сценарий этой ленты был написан по рассказам отца режиссера, основанным на воспоминаниях их семьи. Ее действие происходит в Пятигорске, на северном Кавказе.

Фильм «Буду помнить» основан на реальной истории еврейского мальчика Эмиля, который потерял свою семью. Его приютили бабушка и дедушка режиссера, чем фактически спасли ему жизнь.

Тогда Эмиль и отец Виталия Воробьева были ровесниками. Некоторое время мальчик прожил в семье Воробьевых, а потом его переправили в Грузию, через горы. Там был налажен канал спасения евреев.

В спасательной операции участвовал и дед режиссера, который отправил Эмиля через горы вместе с другими беглецами. После этого след парня затерялся.

И только в начале 2000-х годов в доме Воробьевых раздался телефонный звонок. Отец режиссера поднял трубку и услышал голос Эмиля. Они расстались в 1943 году и не виделись 60 лет…

После войны Эмиль стал генералом и практически на протяжении всей жизни искал семью Воробьевых. Так вот, в картине «Буду помнить» Анатолий Васильев играл Эмиля в современное время.

Интересно, что в той ленте режиссера он воплотил образ генерала, а в сериале «Андреевский флаг» — адмирала.

Дмитрий Миллер встречался с подводниками

А вот Дмитрий Миллер сыграл сына адмирала Чернобаевского, Сергея. Чтобы подготовиться к этой роли, артист встречался с офицерами-подводниками, знакомился с военной литературой. Да и заодно вспомнил свой армейский опыт.

Роль жены Григория Чернобаевского сыграла Елена Проклова. И ее кандидатура была выбрана не случайно.

А Елена Проклова вспомнила о своей военной семье

Елена Проклова тоже воспитывалась в военной семье, поэтому всю атмосферу на съемочной площадке прочувствовала с детства.

«Они с Анатолием Васильевым – как лед и пламень, такие разные по характерам, что очень хорошо. Когда составляешь пару, лучше, чтобы встретились противоположности. И только тогда выстраивается какая-то интересная драматургия», — поясняет режиссер.

Форму шили по уставу

Военную форму для артистов частично предоставляли моряки. Но на исполнителей главных ролей художники шили отдельные наряды.

«Форма создавалась именно такой, какой она должна быть по уставу. Мы обсуждали цветовые и стилистические решения, но это обычная работа режиссера. Когда речь идет о ключевых персонажах, мы рассуждаем, как они должны быть одеты, как это должно сочетаться с характерами героев, чтобы показать их наиболее яркие черты. Это важная составляющая работы режиссера. Чтобы подчеркнуть мягкость женщины, я прошу подобрать одежду для персонажа в пастельных тонах. И мы стараемся делать так, чтобы все костюмы этой героини соответствовали бы определенной гамме. А другой персонаж, наоборот, — резкий, и нужно добавить его образу ярко-зеленых цветов», — рассказывает Виталий Воробьев.

Я хотел снимать фантастическое кино, но мне предлагают военное

С актерами и их костюмами мы разобрались. А вот почему режиссер взялся за военное масштабное кино?

Детство Виталий Воробьев провел в военных городках, его отец был офицером. Режиссер из того поколения детей, кто хотел быть космонавтом. Но вместо этого окончил Бауманский институт (МГТУ им. Баумана) и стал инженером.

Участвовал в разработке космического объекта «Буран», мечтал заниматься наукой, но параллельно увлекся театральной самодеятельностью. И лишь только в 33 года поступил во ВГИК.

«Моя мечта – снимать фильмы про космос. И хотя таких проектов у меня не было, но подобные сценарии мы как раз разрабатываем, — признается режиссер. А что касается военного кино, то никогда не думал, что буду его снимать. Как раз даже наоборот – хотел держаться подальше от этого направления. Я ведь все детство провел в военных городках. И мне совсем не хотелось повторять путь своего отца. Я другой человек. Но когда мне предложили снять мой первый фильм «Неслужебное задание», я просто понял, что у меня это хорошо получается. Потому что еще с детства я впитал эту военную тему и психологию. Я хотел снимать фантастическое кино, но мне предлагают военное. И оно у меня получается. Надеюсь, получилась и картина «Андреевский флаг».

Ответ на этот вопрос дадут уже телезрители.

Сериал «Андреевский флаг» смотрите на Первом канале с 13 июля.